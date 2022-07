Presidente do Sri Lanka demite-se do cargo

O presidente do Sri Lanka demitiu-se do cargo esta quinta-feira. Gotabaya Rajapaksa esteve no poder durante dois anos e meio e acabou por ceder aos milhares de manifestantes que todos os dias exigiam a queda do chefe de Estado e a mudança do governo devido às condições de vida no país.

Têm sido semanas de violentos protestos. A polícia foi instruída a usar o que for preciso para restabelecer a ordem. As pessoas queixam-se do aumento de preços dos produtos básicos do dia-a-dia.

O agora ex-presidente já tinha anunciado que iria sair do cargo, mas antes, fugiu para as Maldivas e declarou Estado de Emergência. As residências oficiais chegaram a ser invadidas por manifestantes.

Apesar dos pedidos para que também o primeiro-ministro se demita, o Chefe de Governo foi entretanto nomeado Presidente interino.