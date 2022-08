Alex Jones condenado a pagar 50 milhões de euros por notícia falsa

Conhecido por alimentar polémicas, notícias falsas e teorias da conspiração, Alex Jones, o dono e animador do site Infowars, foi condenado a pagar uma indemnização de quase 50 milhões de dólares à família de uma das vítimas mortais do tiroteio de Sandy Hook, no Texas, em 2012. Jones tinha alegado que o massacre foi uma mentira orquestrada pelo governo norte-americano para justificar as leis mais apertadas de controlo das armas... O júri do tribunal do Texas reviu a sentença, dos mais de 4 milhões da indemnização inicial para os atuais 50 milhões, um terço do que pediam os queixosos.