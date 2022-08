Repetem-se os sinais de seca na Europa

A Europa continua a lidar com uma seca severa e os sinais de alarme chegam de todos os cantos do continente.

O governo britânico declarou oficialmente seca em várias partes de Inglaterra, depois de meses de pouca chuva e semanas com temperaturas recorde. Este fim de semana, as temperaturas deverão atingir os 35 graus .

O tempo muito seco também se faz sentir na Alemanha, onde o nível da água nos rios continua a descer. No Reno, algumas zonas correm o risco de se tornarem inavegáveis para a maioria das embarcações de contentores.

Nos Países Baixos, as casas flutuantes ficaram encalhadas no leito seco do rio Waal. A irrigação diurna das terras agrícolas foi proibida em algumas partes do país.

A seca severa também atingiu o sudeste da Europa, destruindo as colheitas nas terras queimadas e colocando em perigo a navegação no segundo maior rio da Europa. Na fronteira entre a Roménia e a Bulgária, o Danúbio desceu tanto que dezenas de ilhas de areia vieram à superfície Os níveis do rio estão próximos do mínimo histórico.