Em Itália, Giorgia Meloni iniciou a sua campanha eleitoral rumo às eleições legislativas antecipadas de setembro. A candidata de extrema-direita quer ser a primeira mulher a assumir a chefia do governo no país e diz estar "pronta para liderar esta batalha".

Meloni deixou uma pergunta chave aos italianos: "Esta nação está pronto para se questionar sobre as razões pelas quais um movimento como o Irmãos de Itália é falado todos os dias nos jornais como se fosse monstruoso, enquanto se estima que tenha o consenso de 25% dos italianos?”.

No primeiro comício da sua digressão política, Meloni discursou perante milhares de pessoas. A líder do partido "Irmãos de Itália" criticou a União Europeia por não combater problemas como o abastecimento energético, mas garantiu não querer sair do bloco europeu.

A globalização, as restrições da Covid-19 ou a migração foram outros dos temas abordados durante este primeiro evento político.

De acordo com as sondagens das últimas semanas, Meloni surge à frente nas intenções de voto nestas eleições. O seu principal adversário é Enrico Letta, líder do Partido Democrático (PD), de centro-esquerda.

Recorde-se que as eleições foram convocadas no final de julho, após o colapso do governo de Mario Draghi.