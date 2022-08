Uma das camisolas icónicas usadas por Diego Maradona na final do Campeonato Mundial de Futebol de 1986 foi "devolvida" ao povo argentino, esta quinta-feira, num evento na Embaixada da Argentina em Madrid.

No intervalo do jogo da final do Mundial, que a Argentina venceu por 3-2, Maradona trocou de camisola com o capitão da seleção germânica, Lothar Mathaus.

Agora, o antigo capitão da seleção germânica entregou a camisola que guardou durante 36 anos.

"Foi difícil entregar esta camisola porque é uma grande lembrança. Mas sempre soube que esta incrível relíquia da história do futebol mundial, a camisola que troquei com Maradona durante o intervalo do Campeonato do Mundo, pertencia aqui, em Madrid," afirmou Lothar Mathaus no evento na Embaixada.da Argentina.

Em Maio deste ano, a camisola que Maradona usou contra a Inglaterra, durante a qual marcou o lendário golo da "Mão de Deus", também no México em 1986, foi leiloada por 8,9 milhões de Euros.

Agora, Lothar Mathaus lembrou que "o dinheiro não é tudo" e por isso decidiu "dar este presente ao povo argentino".

A camisola do número 10 vai ficar exposta no museu do futebol "Legends", na capital espanhola.