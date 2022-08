Pubs britânicos em risco de fechar devido aos preços da energia

Os Pubs britânicos: um marco cultural e um ponto de encontro histórico para as comunidades de todo o Reino Unido. Mas muitos estabelecimentos correm o risco de fechar devido aos grandes aumentos dos preços da energia. Foi por isso que profissionais da indústria decidiram fazer um apelo ao governo.

A crise do custo de vida no Reino Unido fez com que a inflação para níveis máximos 40 anos. Ao contrários dos lares comuns, as empresas não usufruem de um teto máximo a ser cobrado pelos fornecedores no valor das faturas de gás e eletricidade. Isso significa que os pubs estão a ser obrigados a aumentar os preços - correndo o risco de assustar os clientes.

A indústria tem lutado para se recuperar dos prejuízos causados pelos confinamentos durante a Pandemia. O número de pubs em Inglaterra e no País de Gales, com as portas abertas, caiu abaixo dos 40 mil pela primeira vez nos primeiros seis meses deste ano.