Ucrânia mantém ofensiva contra forças russas no sul do país

A Ucrânia mantéma ofensiva contra as forças russas no sul do país, empurrando a linha da frente, de acordo com os serviços secretos britânicos.

As forças ucranianas começaram a atacar os ferrys russos através do rio Dnipro a partir de 29 de agosto. Mais especificamente, fontes ucranianas e russas relataram que as forças da Ucrânia atacaram uma ponte flutuante construída a partir de pequenos barcos perto da ponte rodoviária de Antonivsky.

As forças russas continuam a transferir grandes caravanas de equipamento militar da Crimeia e de Melitopol. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que: a contraofensiva ucraniana é um processo coeso que vai exigir algum tempo para ser corretamente executado.

O Kremlin vai, provavelmente, explorar a falta de vitória imediata na cidade de Kherson ou o silêncio operacional ucraniano sobre o progresso da contraofensiva para deturpar os esforços ucranianos como falhados e para minar a confiança do público.

O grupo de reflexão fez uma atualização sobre a Mobilização Russa, dizendo que: "O destacamento de alguns batalhões voluntários dentro de uma semana após a sua formação apoia a avaliação que são severamente pouco resistentes e mal treinados.

Uma declaração apoiada pelos Serviços Secretos Britânicos que adiantaram que: "A Rússia continua a acelerar as tentativas de gerar novos reforços para a Ucrânia. A eficácia operacional destas unidades não é conhecida. Mas é muito provável que tenham falta de pessoal e que tenham tido uma formação limitada.