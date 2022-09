Mundo vive crise dos "deslocados climáticos" uma emergência planetária a afetar o litoral

No País de Gales, os residentes da cidade costeira de Fairbourne já tiveram conhecimento que as casas ficarão debaixo de água dentro de trinta anos. As temperaturas extremas vividas neste verão, refletem a realidade bem presente das alterações climáticas e como estão a comprometer populações de todo o mundo.

Do outro lado do Atlântico, no Louisiana, o impacto das alterações climáticas não é apenas uma ameaça distante. Os moradores da ilha de Jean Charles foram obrigados a deslocarem-se, porque o aumento do nível do mar ameaça a pequena ilha. Mesmo locais importantes como Miami estão ameaçados pela subida das águas e espera-se uma crise de milhões de refugiados climáticos nos próximos anos.