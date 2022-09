Sobe para 17 número de mortos em tiroteio numa escola russa

Na Rússia, subiu para 17 o número de mortos, incluindo 11 crianças, num tiroteio numa escola na cidade russa de Izhevsk, no centro do país, localizada a 960 quilómetros a leste de Moscovo. O ataque deixou ainda 24 feridos, de acordo com as autoridades russas.

Katya Stepanova, uma das estudantes presente no local no momento do tiroteio, relatou aquilo que viveu.“_Estávamos escondidos debaixo da secretária e sentados em silêncio. Tínhamos as pernas a tremer_”, disse a jovem estudante.

Apesar do susto, o atirador não tentou invadir a sua sala de aula, recordou ainda, mas a mãe da jovem defendeu que a polícia demorou muito tempo a chegar ao local.

O Comité de Investigação da Rússia já identificou o atacante, que acabou por suicidar-se no local. Trata-se de Artyom Kazantsev, de 34 anos. O homem tinha sido estudante na escola onde perpetrou o ataque. De acordo com a mesma fonte, o atirador estava a usar uma t-shirt preta com “símbolos nazis”.

As autoridades russas já anunciaram que estão a investigar os contornos deste crime, mas, até ao momento,não são conhecidas as motivações do ataque. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, já classificou este episódio como “um ato desumano de terrorismo”.