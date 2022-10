Exposição dedicada ao autor das "Aventuras de Tintin" no Círculo de Belas Artes em Madrid

Quando era criança só se portava bem com um lápis nas mãos. Georges Remí, ilustrador e artista, conhecido internacionalmente como Hergé, ao longo dos anos continuou a portar-se muito bem com o lápis e tornou-se no criador de Tintin, um dos maiores ícones da banda desenhada do século XX. Tintin habituou-se a viajar nas aventuras e agora passa agora por Madrid, numa exposição que apresenta mais de 300 peças originais das "Aventuras de Tintin".

Tintin é muito especial. Por um lado, o desenho é excepcional. Aquele desenho hipnótico, com cores uniformes, com aquele traço. Qualquer pessoa, uma criança, mesmo que não saiba ler, abre um livro de Tintin e fica fascinada. Joan Manuel Soldevilla Especialista em banda desenhada

Hergé desen volveu personagens muito sólidas ao serviço de aventuras que conduzem a um poderoso discurso moral.

O entusiamo percebe-se em torno do Lótus Azul, umas das aventuras que é mais relevante do que nunca, explica o diretor do Museu Hergé na Bélgica, Nick Rodwell: "(Hergé) foi muito influenciado pelo que estava a acontecer no mundo. O Tibete foi criado assim como o Lótus Azul, devido aos acontecimentos nesses países. Os japoneses estavam a invadir a China, e os chineses estavam a invadir o Tibete, tal como os russos estão agora a invadir a Ucrânia".

A exposição que mergulha no universo de Hergé pode ser apreciada no Círculo de Belas Artes, em Madrid, até 19 de Fevereiro de 2023.