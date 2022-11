A Turquia lançou um ataque aéreo, este sábado, sobre o norte da Síria e do Iraque. O ministério turco da Defesa alega que nestas regiões operam células terroristas, responsáveis por ataques como o de 13 de novembro em Istambul, no qual morreram seis pessoas e mais de 80 ficaram feridas.

As autoridades turcas acusaram de imediato pelo atentado o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e Unidades de Proteção Popular (YPG), uma milícia curda ativa na Síria, acusada pela Turquia de estar filiada no PKK.

A operação desta noite foi realizada "de acordo com os direitos de legítima defesa decorrentes do artigo 51.º da Carta das Nações Unidas, a fim de eliminar os ataques terroristas do norte do Iraque e da Síria, garantir a segurança nas fronteiras e eliminar o terrorismo na sua origem", afirma o ministério em comunicado.

Apesar de Ancara não especificar quais foram os alvos da operação militar deste fim de semana. é escrito no comunicado que "os ninhos de terror" serão "arrasados por ataques de precisão". Já esta sexta-feira, o ministério tinha alertado no Twitter que "chegou a hora do acerto de contas".

Em Kobani, um bastião curdo na fronteira da Síria com a Turquia, as Forças Democráticas Sírias (FDS) falam em "vários mortos e feridos".

Ainda este sábado, cinco pessoas foram detidas na Bulgária por suspeitas de terem ajudado no ataque terrorista em Istambul.