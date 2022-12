França e Inglaterra nos quartos de final do Mundial

França atropelou este domingo a Polónia nos oitavos de final do Mundial de Futebol. Os campeões do mundo estabeleceram mais dois recordes. Olivier Giroud, que inaugurou o marcador aos 44 minutos, tornou-se no jogador francês a marcar mais golos ao serviço da seleção - 52 no total. Kylian Mbappeé, que havia de fazer vibrar as redes polacas mais duas vezes, tornou-se no jogador com mais golos do torneio - cinco golos em quatro jogos.

Lewandovski marcou o golo solitário da honra polaca.

França vai ter pela frente a Inglaterra que este domingo à noite bateu o Senegal por 3-0. Golos de Jordan Henderson, Bukayo Saka e Harry Kane.

O capitão inglês mostrou mais uma vez ser decisivo para o resultado. No campeonato dos recordes também tem 52 golos, está a um golo de retirar o título de melhor marcador da seleção a Wayne Rooney.

França e Inglaterra - dois velhos rivais - têm até sexta-feira para se prepararem. Vão jogar o primeiro jogo dos quartos de final às 15 horas (hora de Lisboa).