Protesto em Madrid pela legalização de migrantes

As escadas do parlamento espanhol foram palco de um protesto pela regularização da situação de centenas de milhares de migrantes que já vivem no país.

Os manifestantes vieram entregar uma petição com mais de 700 mil assinaturas.

Cerca de 900 associações e ONG defendem o acesso dos migrantes ao mercado de trabalho e a cuidados médicos.

Ao todo, já foram organizadas em Espanha nove campanhas massivas de regularização, promovidas por governos de quadrantes políticos distintos.