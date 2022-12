Zelenskyy diz que Ucrânia está preparada, Putin quer mais armas

A Ucrânia acusa a Rússia de ter atacado um complexo de edifícios residenciais na cidade de Kramatorsk, de acordo com as autoridades locais, o ataque com mísseis terra-ar S-300 não provocou vítimas mortais.

No outro lado da barricada, as acusações são semelhantes e, segundo a agência de notícias russa TASS, os separatistas de Donetsk garantem que as forças ucranianas bombardearam o centro da sua capital com armamento semelhante ao utilizado pela NATO.

Esta sexta-feira ficou ainda marcada pelo regresso ao trabalho de Volodymyr Zelenskyy, devidamente assinalado com um vídeo nas redes sociais, após a visita histórica aos Estados Unidos. O Presidente ucraniano disse que o seu país estava preparado para responder ao "estado terrorista".

Ao invés, Vladimir Putin, avisou a indústria de armamento russa que era crucial melhorar as armas e o equipamento ao serviço dos militares, tendo em conta a experiência adquirida do longo do conflito. O líder russo prometeu ainda um orçamento e meios ilimitados para as Forças Armadas do seu país.