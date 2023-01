Roman Abramovich terá posto fortuna a salvo

O multimilionário russo com nacionalidade portuguesa Roman Abramovich pode ter posto toda ou quase toda a fortuna a salvo antes da imposição de sanções à Rússia no seguimento da invasão da Ucrânia, segundo uma fuga de informação investigada pelo jornal britânico The Guardian.

Segundo a notícia, o antigo dono do Chelsea terá reorganizado dez fundos offshore em fevereiro do ano passado Os filhos de Abramovich feitos beneficiários desses fundos, com ativos num valor estimado em cerca de 4 mil e 500 milhões de euros.