Reino Unido pode exigir milhões em reembolsos

Mais de 140 mil cidadãos da União Europeia que vivem no Reino Unido terão recebido benefícios indevidos do Estado. Depois de Brexit, estes cidadãos tiveram que candidatar-se a apoios públicos. Uma grande maioria não teve sucesso, mas continuou a receber, alegadamente por causa de um erro do Ministério do Interior.

Entre junho de 2021 e abril de 2022, o ministério não atualizou a base de dados de vistos de residência para milhares de cidadãos europeus que tiveram o seu pedido rejeitado, o que permitiu a estas pessoas permanecerem no Reino Unido e beneficiarem dos apoios.

O governo britânico pode agora exigir milhões de libras em reembolsos. A autoridade encarregada de proteger os direitos dos cidadãos da União Europeia depois do Brexit já manifestou receios quanto ao impacto que esta situação terá sobre as pessoas afetadas.