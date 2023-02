Ucrânia investiga mais de 300 casos de tortura em Kherson

A retirada russa da cidade de Kherson deixou para trás uma cidade desfigurada.

Tratou-se da única capital provincial ocupada desde o início do conflito.

Durante oito meses os habitantes de Kherson viveram com os invasores, que agora se sabe terem instalado toda uma rede de câmaras de tortura nas entranhas da cidade.

As autoridades ucranianas estão a investigar centenas de casos de tortura.

"Temos mais de 300 casos de pessoas que foram detidas e torturadas aqui, a investigação ainda está em andamento e o número cresce a cada dia", afirma Andriy Kovanniy, chefe de relações públicas da Guarda Nacional da Ucrânia.

Nas câmaras de tortura subterrâneas existem provas das práticas levadas a cabo pelo exército russo.

"Há informações suficientes que provam que as pessoas foram mantidas presas aqui, usaram eletricidade, máscaras de gás e bloquearam o ar, tiraram comida e privaram os detidos de sono , as pessoas foram espancadas com gravidade", conclui o chefe de relações públicas da Guarda Nacional da Ucrânia.

Pertences pessoais, restos de comida, alguns documentos são tudo o que resta.

Os pisos destes porões são as únicas testemunhas do que aconteceu lá dentro.

O hino russo rabiscado na parede sustenta uma reclamação recorrente: os detidos eram obrigados a decorá-lo.