A Ucrânia está a gastar munições de grande calibre a uma maior velocidade do que aquela a que os aliados as conseguem produzir. À medida que a Rússia intensifica os ataques no sul e no leste da Ucrânia, a urgência dos soldados ucranianos na linha da frente, também aumenta e os recursos começam a escassear.

Estimativas da Defesa norte-americana apontam para que a Rússia esteja a disparar, por dia, 20 mil projéteis de artilharia; do lado de Kiev, os números são mais modestos a rondar no máximo os sete mil.

Ainda assim, a indústria ocidental está a ter dificuldade em acompanhar o ritmo da guerra. O conflito, alerta secretário-geral da NATO, está a “esgotar as reservas” dos aliados.

Reunido em Bruxelas com os ministros da Defesa da Aliança, Jens Stoltenberg reiterou o apoio a Kiev e pediu um aumento da produção para acompanhar o esforço bélico da Ucrânia.

"Os aliados da NATO estão a prestar um apoio sem precedentes à Ucrânia, para ajudar a defender o seu direito de autodefesa. E, desde o início, temos vindo a trabalhar em estreita colaboração com a União Europeia os termos para apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário", assegurou.

Stoltenberg tem insistido no envio urgente de armamento, peças e combustível para a Ucrânia. Para o secretário-geral da NATO o reforço do exército ucraniano é uma prioridade quando se antevê uma ofensiva de larga escala da Rússia para assinalar de forma simbólica o primeiro aniversário da invasão.

No entanto, Portugal afirmou já não ter capacidade para responder ao apelo do secretário-geral da NATO. De acordo com a ministra da Defesa, Helena Carreiras, o país não pode fornecer mais armamento à Ucrânia, porque tem de equilibrar o auxílio a Kiev com as capacidades portuguesas.