Nicola Sturgeon vai abandonar liderança do governo da Escócia

O canal público de televisão britânico, BBC, diz que Nicola Sturgeon, primeira-ministra da Escócia, vai renunciar ao cargo. Espera-se um anúncio oficial ao final da manhã, em conferência de imprensa.

Sturgeon, que liderou várias campanhas para a independência da Escócia, assumiu a chefia do governo escocês em novembro de 2014, substituindo Alex Salmond.

Na altura em que as longas discussões para o brexit aconteciam, Sturgeon defendia que a Escócia pretendia fazer parte do mercado único e da união aduaneira mesmo com a saída do Reino Unido da UE.