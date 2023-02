Supremacista branco condenado a prisão perpétua por massacre nos EUA

O supremacista branco Payton Gendron foi condenado a prisão perpétua sem liberdade condicional pelo massacre de 10 negros num supermercado de Buffalo, no estado de Nova Iorque.

O ataque remonta a maio do ano passado, quando Gendron, então com 18 anos, conduziu durante cerca de três horas até ao local do crime com uma arma semiautomática para cometer os homicídios numa comunidade de afrodescendentes.

Em novembro, o réu tinha-se já considerado culpado por crimes como homicídio e terrorismo doméstico motivados por ódio. Sobre Gendron pendem ainda acusações federais que podem levar à pena de morte. Para evitar a sentença de execução, Gendron está preparado para se declarar culpado também no tribunal federal, disse, em dezembro, o advogado de defesa.

Numa audiência marcada por manifestações emocionais de familiares das vítimas, o homicida chorou durante alguns depoimentos e pediu desculpa pelos crimes que cometeu.

Horas antes do massacre, Gendron, um consumidor de teorias da conspiração racistas na internet, tinha publicado documentos online em que dizia esperar que a ação ajudasse a preservar o poder branco nos Estados Unidos.