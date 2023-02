Dezenas de mortos em cheias e deslizamentos no Brasil

Pelo menos 36 pessoas morreram no litoral do Estado de São Paulo, no Brasil, em cheias e deslizamentos de terras causados pelas chuvas torrenciais. É um balanço que pode vir a agravar-se, devido ao elevado número de desaparecidos. As equipas de socorro estão à procura de corpos e de sobreviventes debaixo dos escombros.

35 das 36 mortes ocorreram na cidade de São Sebastião, a mais castigada pelas chuvas. A outra morte a registar é a de uma criança em Ubatuba, atingida por uma pedra. Tanto São Sebastião cidade como Bertioga, as duas mais atingidas, cancelaram as festividades de Carnaval. Em São Paulo, a chuva ultrapassou os 600 milímetros num dia, uma das maiores precipitações. de sempre no Brasil em tão curto período. O governador Tarcísio de Freitas decretou o Estado de calamidade pública em seis municípios - São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba, Guarujá e Bertioga.