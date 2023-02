Capitais europeias assinalam aniversário da guerra na Ucrânia

De Londres a Lisboa, passando por Berlim, as capitais europeias foram palco de manifestações e homenagens por ocasião do primeiro aniversário da guerra na Ucrânia.

Na capital alemã, um tanque russo fortemente danificado em território ucraniano foi colocado, como um memorial, em frente à embaixada da Rússia.

Enno Lenze, diretor do museu Berlin Story Bunker e um dos responsáveis pela instalação, explica:

"Quero mostrar ao povo da Alemanha como a guerra é brutal e vergonhosa, sem mostrar imagens chocantes ou cadáveres, porque isso não transmite nada. As pessoas simplesmente desviam o olhar. Mas com este tanque, como as pessoas pensam que os tanques são invencíveis, vê-lo destruído mostra que não é invencível e que a guerra nunca é uma boa ideia. Por isso, não comecem uma."

Na Geórgia, vizinha da Rússia, cidadãos e ativistas também assinalaram a data. Num discurso na capital, Tbilissi, a presidente Salomé Zourabichvili reafirmou a unidade entre georgianos e ucranianos.

Em Londres, o primeiro-ministro Rishi Sunak e a esposa, acompanhados pelo embaixador ucraniano, respeitaram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do conflito.

Portugal também demonstrou solidariedade com a Ucrânia, nomeadamente através do edifício do Parlamento, em Lisboa, iluminado com as cores da bandeira ucraniana.

No interior do Parlamento, também foi observado um minuto de silêncio.

O presidente francês, Emmanuel Macron, transmitiu no Twitter uma mensagem de solidariedade com a Ucrânia e, em Paris, a torre Eiffel também foi iluminada com as cortes ucranianas.