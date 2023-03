Ouro para Uzbequistão ao segundo dia do Grand Slam de Tashkent

Ao segundo dia do Grand Slam de Judo de Tashkent, a Yunusobod Sport Arena voltou a encher-se de adeptos da modalidade.

A energia da multidão foi contagiante, enquanto assistiam a uma apresentação tradicional uzbeque, antes do presidente da Federação Internacional de Judo (FIJ), Marius Vizer, abrir oficialmente o evento, ao lado do assessor do Presidente do Uzbequistão, Odil Abdurakhmonov.

Megumi Horikawa triunfa nos -63 kg

Depois de ser coroada campeã mundial em Tashkent no ano passado, a japonesa Megumi Horikawa foi à final de -63 kg confortavelmente.Mediu forças com a mexicana Prisca Awiti Alcaraz.

Horikawa garantiu o ouro com um incrível "uchi-mata", reforçando o amor pela capital do Uzbequistão com mais uma medalha.

O presidente da Federação Internacional de Judo condecorou a atleta.

“Estou muito contente por ter voltado a conquistar uma medalha aqui. Foi uma grande inspiração para mim", sublinhou a judoca japonesa no final do duelo.

Murodjon Yuldoshev impõe-se nos -73 kg

Na Yunusobod Sport Arena respirava-se expectativa até que o uzbeque Murodjon Yuldoshev acabou por se impor na final de -73 kg.

Um contra-ataque oportuno foi suficiente para provocar aplausos entusiásticos da multidão.

O atleta foi condecorado pelo presidente da Federação de Judo do Uzbequistão, Azizjon Kamilov.

“É o meu primeiro ouro num Grand Slam e estou muito feliz. Os adeptos locais estavam aqui para torcer por nós e nos apoiar, o que me ajudou a conquistar a medalha", confessou Yuldoshev.

Attila Ungvari afasta Shamil Borchashvili nos -81 kg

Na final da categoria de -81 kg, o húngaro Attila Ungvári derrotou Shamil Borchashvili, medalha olímpica de bronze, conquistando seu segundo ouro num Grand Slam.

Sandor Fasimon, diretor-executivo da MET Asia e parceiro da Federação Internacional de Judo, atribuiu as medalhas.

Barbara Matić bate Michaela Polleres

Campeã mundial em título, a croata Barbara Matićenfrentou a austríaca Michaela Polleres na final de -70 kg.

Polleres impôs-se com um "waza-ari" sobre a rival e conquistou o ouro.

O Diretor de Arbitragem da Federação Internacional de Judo, Armen Bagdasarov, atribuiu as medalhas.

Dos judocas de classe mundial a demonstrar o talento à incrível atmosfera criada pela multidão, o Grand Slam de Tashkent tem sido inesquecível.

A cidade provou, mais uma vez, ser um destino de primeira linha para o judo. Amanhã, é a vez dos pesos pesados mostrarem o que valem.