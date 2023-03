Lixo amontoa-se com trabalhadores em greve

O lixo amontoa-se nas ruas de Paris, com os trabalhadores da recolha de lixo em greve contra a reforma do sistema de pensões, que prevê o aumento da idade da reforma para os 64 anos.

Esta acumulação de lixo está a irritar os parisienses e os turistas, que se queixam do cheiro, e acontece no rescaldo de uma manifestação que reuniu centenas de milhares de pessoas na capital francesa.

Nada que abale a determinação do governo em levar avante a reforma, que depois de passar no Senado está agora a ser examinada por uma comissão paritária do Senado e da Assembleia, para adotar um texto definitivo. Para esta semana, estão previstas novas greves e manifestações.