Grandes perdas na batalha por Bakmut

Para Volodymir Zelenskyy, o futuro da Ucrânia depende do resultado da batalha em cidades e vilas-chave no leste do país. Numa declaração divulgada na noite desta segunda-feira, Zelenskyy voltou a pedir a destruição das forças russas.

No terreno, continuam os combates pelo controlo de Bakmut. Kiev e Moscovo afirmam que centenas de tropas inimigas foram mortas nos últimos dias e mostram imagens de destruição

_“A situação no Leste é muito dura, muito dolorosa. Precisamos de destruir o poder militar do inimigo, e iremos fazê-lo. Em Bilogorivka e Maryinka, Avdiivka e Bakhmut, Vugledar e Kamyanka - e em todos os outros lugares onde o nosso futuro está a ser decidido, e onde lutamos pelo futuro de todos os ucranianos_”, afirmou Zelenskyy.

No plano da ajuda internacional, a primeira-ministra finlandesa continua a clarificar as declarações que fez na visita à capital ucraniana. Sana Marin gerou polémica ao admitir a possibilidade de entregar aviões de combate a Kiev

“É evidente que a Ucrânia necessita de equipamento ainda mais pesado. E é bom que tenhamos conseguido chegar a acordo com os países parceiros sobre o envio de tanques para a Ucrânia, e sim, a próxima grande questão são os caças de combate e a defesa aérea, de forma mais ampla”, defendeu a chefe do governo de Helsínquia numa entrevista.

O equipamento pesado que está à disposição de algumas tropas ucranianas são os tanques Leopard 2. Um grupo de soldados ucranianos concluiu esta semana, em Espanha, a formação para operar os Leopard2 que os aliados entregaram à Kiev. Na Alemanha, depois de várias semanas , está quase concluído o treino dos soldados ucranianos sobre o uso destes tanques. Segundo a imprensa alemã, os soldados deverão regressar à Ucrânia no final deste mês.