Morreu Dick Fosbury, "pai" do salto em altura moderno

Foi ele que criou a técnica do salto em altura que todos conhecemos hoje e é universalmente usada - o salto de costas a que deu o nome (Fosbury flop), que lhe valeu a fama e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1968, no México, com a fasquia nos dois metros e 24. O norte-americano Dick Fosbury morreu aos 76 anos, vítima de doença.

Depois da medalha no México, não voltou a competir nos Jogos Olímpicos e não conseguiu nenhum outro título, mas deixou o nome gravado para sempre na história do desporto.