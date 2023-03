EUA divulgam vídeo de incidente com drone no Mar Negro

O Pentágono divulgou imagens do momento em que um avião de combate russo intercetou um drone americano sobre o Mar Negro, na última a terça-feira.

O vídeo de 42 segundos, que mostra o Sukhoi-27 a aproximar-se do drone MQ-9 e a libertar combustível, é interrompido quando o caça russo colide e danifica a hélice do drone.

Pouco depois, os Estados Unidos derrubaram o drone que caiu em águas internacionais perto da Crimeia.

O governo norte-americano denunciou manobras imprudentes por parte dos pilotos russos. Moscovo anunciou esta quarta-feira que quer recuperar os fragmentos do aparelho.

Embora as tentativas de interceção aconteçam com frequência, o incidente no meio da guerra na Ucrânia levantou preocupações de que poderia aproximar Washington e Moscovo do conflito direto.