Drones russos atingem escola secundária nos arredores de Kiev

Três pessoas foram mortas e sete ficaram feridas, entre elas uma criança, num ataque com drones russos a Rychiv, uma cidade a cerca de 80 quilómetros de Kiev, na terça-feira à noite.

O ataque "destruiu parcialmente" dois andares de duas residências de estudantes do ensino secundário e um edifício onde alguns estariam a estudar, de acordo com o Serviço de Emergência estatal ucraniano. No local deflagrou um incêndio, que queimou mais de 300 metros quadrados, e que foi extinto pouco antes das sete horas da manhã, hora local, cinco da manhã em Lisboa.

Os corpos foram encontrados ao início da manhã. Entre eles o do condutor de uma ambulância que chegou ao local após o ataque, adiantava a Procuradoria-Geral da Ucrânia nas redes sociais. Poderia haver, ainda, outras pessoas sob os escombros dos edifícios que ruíram.

O chefe da polícia da região de Kiev, Andrey Nebytov, referia que "mais de 200 pessoas foram evacuadas" e que as "primeiras explosões na escola ocorreram por volta das 3 da manhã", seguindo-se outras mais tarde.

De acordo com a Força Aérea ucraniana as forças de Moscovo lançaram, a partir de Bryansk, 21 drones de combate Shahed-136/131, de fabrico iraniano, contra o país. Um ataque que começou pouco antes das 00h de quarta-feira. Segundo a mesma fonte 16 deles foram abatidos.

O Presidente ucraniano reagia nas redes sociais criticando o "terror russo" e "ataques criminosos" em apenas uma noite.