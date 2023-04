O julgamento do ex-presidente kosovar Hashim Thaçi (ex-guerilheiro do Exército de Libertação do Kosovo - UÇK, os separatistas armados albaneses), ) acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos durante a guerra de independência de 1998-1999 contra as forças sérvias, teve início esta segunda-feira, 3 de Abril, num tribunal especial em Haia.

Thaçi está a ser julgado juntamente com três outros ex-membros do Exército de Libertação do Kosovo (Kadri Veseli, Rexhep Selimi e Jakup Krasniqi).

Os procuradores alegam que são responsáveis por crimes cometidos pela guerrilha do Exército de Libertação do Kosovo contra centenas de civis e outras pessoas que não participavam nos combates.

De recordar que Thaçi, ex-dirigente do UÇK, anunciou a sua renúncia ao cargo de Presidente para não comparecer em Haia como Presidente do Kosovo.

Um relatório do Conselho da Europa evoca a morte ou desaparecimento de 500 pessoas, incluindo 400 sérvios, após a retirada das forças sérvias em junho de 1999, e quando o UÇK garantia o controlo "quase exclusivo" da situação no terreno.

A maioria das 13.000 pessoas que morreram na guerra de 1998-1999 no Kosovo era de etnia albanesa. Uma campanha de 78 dias de ataques aéreos da NATO contra as forças sérvias pôs fim aos combates. Cerca de 1 milhão de kosovares de etnia albanesa foram expulsos das suas casas.