FMI revê em baixa o crescimento da economia mundial

De Euronews

O Fundo Monetário Internacional reviu em baixa as previsões de crescimento para este ano, prevendo agora um crescimento de 2,8%, contra os 2,9% da estimativa anterior, publicada no mês de janeiro.

No que diz respeito à zona euro, prevê-se um ligeiro crescimento de 0,8% (mais 0,1 pontos percentuais que na previsão anterior), mesmo que a Alemanha, motor histórico da economia europeia, se encontre perante um cenário de recessão, prevendo-se um crescimento negativo de 0,1%.

Para Portugal, o FMI previu um crescimento do PIB de 1%, abaixo dos 1,3% estimados pelo governo no Orçamento de Estado para 2023. Também no que diz respeito à inflação as contas do FMI são menos otimistas do que as do executivo de António Costa.

Enquanto o governo aponta a uma inflação de 4%, o Fundo Monetário Internacional estima que a taxa de inflação seja de 5,7%.

[EM ATUALIZAÇÃO]