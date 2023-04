Lula da Silva visita China e tenta reaproximação

De Euronews

À procura da reaproximação, com o maior parceiro comercial do Brasil, Lula da Silva está a caminho da China.

O presidente do Brasil partiu em missão para reforçar também os laços diplomáticos com Pequim, numa visita que será acompanhada com atenção pelos EUA.

Da programação constam um encontro com o presidente Xi Jinping, visitas oficiais, conversas bilaterais e assinaturas de diversos acordos entre as partes em áreas como ciência e tecnologia, economia, comércio externo, cultura, indústria, defesa e educação.

A acompanhar Lula está uma grande comitiva de empresários, governadores, senadores, deputados e ministros.