De Euronews

A praça da Bastilha em Paris foi uma vez mais palco de tensos protestos contra a reforma do sistema de pensões em França.

O projeto de lei que é esta sexta-feira votado pelo Conselho Constitucional prevê aumentar a idade da reforma dos 62 para os 64 anos.

Este foi o 12.° dia de protestos. De acordo com as autoridades, juntou cerca de 380 mil pessoas por todo o país. Já os sindicatos, falam num milhão e meio de manifestantes revoltados com o presidente Macron e o governo de Élisabeth Borne.

É em todo o caso o maior número de participantes desde 11 de março.

O Conselho Constitucional vota esta sexta-feira o projeto lei desejado por Emmanuel Macron para equilibrar as contas da segurança social francesa.

Revoltados, algumas dezenas de manifestantes chegaram a invadir a sede da Louis Vuitton na capital francesa.

Só em Paris, foram registadas quase meia centena de detenções e pelo menos 10 feridos entre as forças de segurança.