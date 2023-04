Polónia e Ucrânia chegaram a acordo sobre trânsito de cereais

De euronews

A Polónia chegou a um acordo para reiniciar o trânsito de cereais ucranianos através do seu território a partir de sexta-feira. Varsóvia tinha suspendido o trânsito no sábado. O ministro da agricultura polaco garantiu que o acordo agora alcançado vai fazer com que nem uma tonelada de trigo fique na Polónia.

A ministra da Economia ucraniana, Yulia Swyrydenko, acredita que as empresas vão respeitar as condições: "A Polónia informou-nos sobre os aspectos técnicos do trânsito de bens ucranianos através do território da Polónia. Estamos convencidos de que os exportadores ucranianos cumprirão os requisitos com toda a responsabilidade".

Após a proibição decretada pela Polónia no sábado, centenas de camionistas ficaram presos na fronteira entre os dois países. A Hungria e a Eslováquia também proibiram a importação de cereais e outros alimentos da Ucrânia, preocupados com o impacto nos preços locais.

"Isto é uma miséria. Já estamos parados aqui há cinco dias. Não há um sítio para deitar o lixo, nem casas de banho. Estamos prestes a ficar sem mantimentos: água, pão e outras coisas. E não há uma loja aqui, nem nada do género. E o mais importante é que não sabemos quanto tempo teremos que ficar aqui. Porque ninguém sabe de nada. Ninguém sabe nada de concreto", queixa-se Marek, um camionista polaco.

A Hungria está a ponderar alargar a proibição das importações à Ucrânia, se Bruxelas não implementar proteções adequadas para os agricultores hungaros. No sábado, Budapeste proibiu as importações de cereais, oleaginosas e outros produtos agrícolas ucranianos até 30 de junho.