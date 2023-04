De euronews

É um dos maiores desfiles de flores do mundo. O desfile anual de flores dos Países Baixos percorre 42 quilómetros entre Noorwijk e Haarlem, com dezenas de carros decorados com flores.

De acordo com a organização, o desfile atrai cerca de 1 milhão de pessoas que admiram o trabalho de 1500 voluntários.

O desfile existe desde 1947. Em 2021, entrou para a lista de património imaterial da UNESCO.