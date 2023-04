De Euronews

Na aplicação da espanhola Lei da Memória Democrática, os restos mortais de José Antonio Primo de Rivera, foram exumados esta segunda-feira do Vale de Cuelgamuros, antigo Vale dos Caídos, e transferidos para o cemitério de San Isidro, em Madrid.

A pedido da família, a exumação acontece no centésimo vigésimo aniversário do nascimento do fundador do Falange, o partido de inspiração fascista nascido nos anos 30 do século passado.

A vice-presidente do governo espanhol, Yolanda Díaz, afirmou que o executivo está a cumprir a lei e a "resolver uma anomalia histórica".

Os trabalhos de extração começaram logo pela manhã, à porta fechada, na basílica, onde não houve particular ajuntamento de pessoas. Apenas alguns falangistas esperaram a chegada do caixão ao cemitério de San Isidro.

Este será o quarto enterro de Primo de Rivera, preso em março de 1936, julgado por associação ilícita e alvejado aos 33 anos, em Alicante, onde se encontrava quando eclodiu a revolta militar que deu início à Guerra Civil.

Em 1939 os seus restos mortais foram transferidos para o mosteiro de San Lorenzo de El Escorial, o túmulo da realeza e, em 1959, para o Vale de Cuelgamuros, de onde sairam agora para o cemitério de San Isidro.

O cemitério de San Isidro, em Madrid, situa-se na margem direita do rio Manzanares, entre as pontes de Segóvia e Toledo. Durante o século XIX, tornou-se o cemitério da nobreza e o lugar preferido da aristocracia, dos políticos, da grande burguesia e dos artistas. Aqui estão enterradas muitas personalidades espanholas, como o filósofo e ensaísta José Ortega y Gasset. Pela beleza dos seus jardins e esculturas, faz parte do património cultural de Madrid.

Em outubro de 2019, os restos mortais de Francisco Franco foram exumados também do Vale dos Caídos e levados para o cemitério de Mingorrubio-El Pardo. Após a transferência dos restos mortais de Franco e Primo de Rivera, continua pendente a exumação de 118 vítimas republicanas.