"Hip hip hooray": Ensaio geral para a coroação de Carlos III

Sete mil militares fazem a escolta do rei e da rainha após a coroação. Conheça a agenda das comemorações

Entram na reta final os preparativos para a coroação de Carlos III. Batalhões dos três ramos das Forças Armadas e da Commonwealth acertam o passo na base aérea de Odiham.7 mil militares vão escoltar o novo comandante supremo e a rainha Camila no percurso entre a Abadia de Westminster e o Palácio de Buckingham.

As cerimónias começam no próximo sábado, dia 6, de manhã, e são o principal foco de um fim-de-semana de eventos para assinalar a ocasião.

A Procissão do Rei

Sábado começa com a "Procissão do Rei" - uma viagem de cerca de dois quilómetros entre o Palácio de Buckingham e a Abadia de Westminster, no centro de Londres.

Carlos II e Camila fazem a viagem na carruagem do Jubileu de Diamante, puxada por seis cavalos Windsor Grey, e são escoltados por membros da guarda do rei, a Household Cavalry.

Cerimónia prevista para as 11:00 horas (hora local, a mesma hora em Lisboa).

Coroação e chegada dos convidados

Carlos será coroado às 12:00 horas e a cerimónia, presidida pelo mais alto clérigo da Igreja de Inglaterra, o Arcebispo de Cantuária Justin Welby, termina às 13:00 horas.

O momento será testemunhado presencialmente na abadia por cerca de 2.000 pessoas, desde líderes estrangeiros e membros das casas reais europeias a deputados e representantes da sociedade civil.

**A cerimónia mantém-se praticamente igual há mais de 1000 anos.**O rei é primeiro apresentado à congregação, que responde com gritos de "God Save the King!" - Deus Proteja o Rei.

O monarca faz depois o juramento de coroação. Um texto que tem variado ao longo dos séculos.

Em resposta a uma série de perguntas do arcebispo, a mãe de Carlos, a Rainha Isabel II, jurou, em 1953, governar de acordo com a lei, exercer a justiça com misericórdia e manter a Igreja de Inglaterra.

Jurou também governar os reinos e territórios da Commonwealth, onde era também chefe de Estado, "de acordo com as suas respectivas leis e costumes".

A Unção e a investidura

O soberano, sentado na cadeira do Rei Eduardo (chamada a Cadeira da Coroação) sob um dossel, é então ungido, abençoado e consagrado pelo arcebispo.

O óleo consagrado é administrado com uma colher de prata dourada do século XII, que é o artefacto mais antigo das jóias da Coroa. Esta unção será "a única parte da cerimónia que o público não verá," segundo a Casa Real.

Depois de receber o globo e os ceptros do soberano, que representam os seus poderes espirituais e temporais, o monarca recebe a Coroa de Santo Eduardo na cabeça.

Logo após, o monarca sobe ao trono.

A Cadeira da Coroação foi fabricada em 1300. Tem em baixo a "Pedra do Destino", um antigo símbolo da monarquia escocesa confiscado por Eduardo I.

Homenagem - O arcebispo, os príncipes reais

Com Carlos III já coroado, o arcebispo, os príncipes reais e os membros seniores da câmara alta do parlamento, a Câmara dos Lordes, ajoelham-se e juram fidelidade.

Camilla será então coroada separadamente numa cerimónia semelhante, mas mais simples.

Procissão da Coroação

O rei e a rainha regressam ao Palácio de Buckingham no coche de Estado dourado, numa cerimónia de maior dimensão, a "Procissão da Coroação". O coche, utilizado pela primeira vez em 1762, pesa quatro toneladas e será puxado por oito Windsor Greys, a passo de marcha.

A eles juntam-se outros membros da família real e cerca de 7.000 soldados britânicos e da Commonwealth em trajes completos.

Já no palácio, aparecerão na varanda por volta das 14h15 para saudar a multidão.

Fim-de-semana prolongado

No domingo, 7 de Maio, realizar-se-ão em todo o Reino Unido festas de rua nos bairros - "The Big Coronation Lunch" - O almoço da coroação.

Às 20h00, o Castelo de Windsor, recebe cerca de 10 000 pessoas para um concerto comemorativo com artistas como Katy Perry, Lionel Richie, Take That e Andrea Bocelli.

A segunda-feira, 8 de Maio, foi declarada feriado. A família real apelou aos britânicos para que seja aproveitado para fazer trabalho voluntário nas suas comunidades.