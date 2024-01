Copenha acolhe fogo de artifício para assinalar sucessão real

De Euronews

A rainha Margarida II abdicou do trono, após 52 anos de reinado, tornando-se na primeira monarca a renunciar voluntariamente no país em quase 900 anos.

Os Jardins de Tivoli, em Copenhaga, receberam, no domingo, o maior espetáculo de fogo de artifício de sempre, para assinalar a sucessão real: Frederico X, de 55 anos, foi proclamado rei da Dinamarca pela primeira-ministra do país, Mette Frederiksen.

Frederico X tornou-se rei da Dinamarca, após a mãe, a rainha Margarida II, ter abdicado formalmente do trono.

A rainha Margarida II, de 83 anos, anunciou na véspera de Ano Novo que iria renunciar ao trono, tornando-se na primeira monarca diamarquesa em quase 900 anos a fazê-lo.

Dezenas de milhares de dinamarqueses concentraram-se em frente ao Palácio de Christiansborg, em Copenhaga, para celebrar a sucessão real.

Ao contrário do que acontece no Reino Unido, na Dinamarca não há cerimónia de coroação.

A abdicação do trono deixa a Dinamarca com duas rainhas: Margarida, que mantém o título, e Maria, a mulher de Frederico X. Já o filho mais velho de Frederico X e Maria, Cristiano, de 18 anos, tornou-se príncipe herdeiro do trono.