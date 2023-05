Exército sudanês e paramilitares iniciaram diálogo na Arábia Saudita

De euronews

Foi a primeira vez que as duas partes em conflito no Sudão conversaram, depois do início dos combates no passado dia 15.

O exército sudanês e os paramilitares iniciaram conversações no sábado, na Arábia Saudita, que está a desempenhar o papel de mediador juntamente com os Estados Unidos. Estas são as primeiras negociações entre as duas partes desde que os combates começaram no passado dia 15. A Liga Árabe também se reuniu este sábado.

Com a capital do Sudão, Cartum, e outras áreas urbanas transformadas em campos de batalha, centenas de milhares de pessoas tiveram de abandonar as suas casas.

“Trabalhamos em três turnos ao longo do dia e fornecemos tudo o que podemos, desde ambulância e transporte para os hospitais e é claro que temos muitos casos”, afirma Mohamed Ibrahim Mohamed do Crescente Vermelho Sudanês.

No sábado, tanques e soldados do exército sudanês dispararam contra alvos em Cartum. Os combates entraram na quarta semana apenas algumas horas antes de as partes em conflito se encontrarem na Arábia Saudita.