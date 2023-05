Sete migrantes mortos em atropelamento no Texas

De Euronews

Viatura embateu contra paragem de autocarro em frente a centro de acolhimento de migrantes em Browsville

Na cidade fronteiriça de Brownsville, no Estado norte-americano do Texas, uma viatura embateu contra uma paragem de autocarro no exterior de um centro de acolhimento de migrantes, fazendo pelo menos sete mortos e uma dezena de feridos.

O condutor foi detido e as autoridades tentam agora apurar se o incidente foi intencional.

As vítimas mortais eram todas de nacionalidade venezuelana e Caracas já reagiu, exigindo uma investigação "em profundidade" para averiguar se existiram motivações de "ódio e xenofobia".