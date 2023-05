Choques de titãs no sexto dia dos Mundiais

De Euronews

Inbar Lanir (Israel) sagrou-se campeã na categoria feminina de -78 kg, enquanto o russo Arman Adamian (a competir sob bandeira neutra) venceu nos -100 kg masculinos.

O sexto dia do Campeonato Mundial de Judo em Doha foi um dia de choques!

-78 kg (Femininos)

Inbar Lanir teve um dia em cheio, derrotando as adversárias em grande estilo com ippons ao longo do dia. A atleta israelita não deixou que ninguém a parasse no caminho para a final. Nem mesmo a número 1 do mundo, Alice Bellandi.

Audrey Tcheuméo, de França, campeã mundial em 2011, também estava destinada à final, Mostrou-se determinada a provar que ainda podia conquistar o primeiro lugar. Grandes projeções durante todo o dia levaram-na a enfrentar Lanir.

Na final, tanto Lanir como Tcheuméo estavam determinadas a sagrar-se campeãs do mundo, com muita energia e grandes lançamentos. Acabou por ser Lanir a vencer e a dar uma medalha de ouro a Israel. A medalha foi entregue pelo Presidente da Associação Israelita de Judo, Moshé Ponti.

"Toda a gente é muito simpática e gostei muito de estar aqui, o ambiente é ótimo e o tempo está quente. Sinto-me orgulhosa", disse a judoca.

-100 KG (Masculinos)

As apostas voltaram ao zero quando o atual Campeão do Mundo Muzaffarbek Turoboyev foi derrotado na primeira ronda.

Duplo campeão olímpico e duplo campeão mundial, o checo Lukas Krpalek regressou a esta categoria de peso e mostrou-se apostado em provar que é um dos maiores de sempre. O terceiro título mundial ficou ao alcance dele depois de ter mostrado ao público uma aula magistral de trabalho no solo, durante as eliminatórias.

O russo Arman Adamian, vencedor de vários Grand Slams, que concorre aqui sob bandeira neutra, esteve em grande forma durante toda a manhã e só tinha a medalha de ouro em vista. A técnica que demonstrou durante as eliminatórias, com algumas grandes projeções, levou-o à final. Parecia que nada o podia parar.

Na final, ambos os atletas tiveram as suas oportunidades, mas foi Adamian que deixou o tatami como novo campeão mundial de judo. O diretor desportivo principal da Federação Internacional de Judo, Vladimir Barta, entregou as medalhas.

Disse o novo campeão: "Na verdade, ainda não consigo acreditar que sou campeão do mundo. Tive uma longa jornada para chegar aqui, perdi vários eventos, agora ganhei o título e não consigo acreditar. Estou muito feliz".

Este sábado, os pesos pesados entram no tatami. Este é o primeiro Campeonato do Mundo desde 2017 com o 10 vezes campeão do mundo e rei da categoria Teddy Riner. Conseguirá ele repetir o seu sucesso do Doha Masters e conquistar um inédito 11º título mundial aqui no Qatar? Junte-se a nós para descobrir.