Zelenskyy e Macron apelam a mais sanções contra a Rússia

Direitos de autor Michel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Zelenskyy e Macron em Paris - Direitos de autor Michel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

De euronews

O presidente ucraniano reuniu-se no domingo com o homólogo francês, em Paris. Antes tinha estado em Berlim com o chanceler alemã Olaf Scholz.

Zelenskyy foi recebido, este domingo, em França pela primeira-ministra gaulesa. A visita faz parte de um rápido périplo do presidente ucraniano por algumas capitais europeias. Mais tarde, Volodymyr Zelenskyy encontrou-se com o homólogo francês Emmanuel Macron. Os dois apelaram a um aumento da pressão sobre a Rússia através da imposição de “novas sanções”. Durante o encontro com Zelenskyy, o presidente francês prometeu treinar e equipar “vários batalhões ucranianos e fornecer-lhes” dezenas de veículos blindados e tanques leves”. Antes, Zelenskyy esteve em Berlim, onde agradeceu ao chanceler alemão, Olaf Scholz, o novo pacote militar de seu governo no valor de 2,7 mil milhões de euros. As forças ucranianas estão a preparar-se para uma contraofensiva para recuperar o território capturado pela Rússia.

Guerra na Ucrânia