Grande manifestação na Moldávia a favor da entrada na UE

Neste momento, o país vê a entrada na União Europeia como a única garantia de que não será um futuro alvo da Rússia

Milhares de pessoas reuniram-se na Moldávia para sublinhar as aspirações europeias do país. A presidente Maia Sandu abriu o encontro, afirmando que a "A Europa é um sonho que deve tornar-se realidade e a única forma de um futuro com paz”.

A presidente do Parlamento Europeu também participou no evento. Roberta Metsola mostrou o "apoio" à Moldávia, considerando que o país está "pronto para a integração europeia".

A Moldávia tem estado frequentemente no centro de uma luta entre Moscovo e o Ocidente. Nos últimos anos, tem assistido a uma desilusão generalizada com a política pós-soviética e a um êxodo de milhares de moldavos para viver e trabalhar no estrangeiro.

Neste momento, o país com pouco mais de dois milhões e meio de habitantes vê a entrada na União Europeia como a única garantia de que não será um futuro alvo da Rússia, após a invasão da vizinha Ucrânia.