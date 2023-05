De Hannah Brown e Lottie Limb

Quer um smartphone que não custa os olhos da cara? Veja como a Fairphone lida com o lixo eletrónico, danos ambientais e exploração.

Os telemóveis devem superar o número de seres humanos em dois para um nos próximos dois anos, atingindo um número “impressionante” de 18 mil milhões até 2025.

Dos cerca de 1,5 mil milhões de telefones vendidos por ano, só 20% são reciclados.

A maioria de nós está ciente da existência dessa montanha crescente de lixo eletrónico das minas onde os direitos humanos são enterrados na procura pelos minerais de que precisamos para nossos smartphones.

Mas com os telefones no centro das nossas vidas, nas nossas mãos a maior parte do dia, é conveniente ignorar os danos que causam. Os males da indústria podem parecer apenas outra maneira pela qual o nosso consumo diário provoca danos - como o nosso apetite por abacates ou tendência para fast fashion.

Mas há outra maneira. Mesmo neste sistema globalizado, há espaço para ser um consumidor ético, e há um telefone que está muito à frente em métricas ambientais e sociais: o Fairphone.

Lançado por uma empresa social holandesa em 2012, o ponto de venda exclusivo do telefone é que suas peças são acessíveis - e, portanto, fáceis de concertar - com uma chave de fendas.

A Fairphone também teve muito cuidado para obter todos os materiais necessários da maneira mais consciente possível.

Com a Semana Verde da UE a chamar à atenção para a economia circular, conversámos com a diretora de inovação de impacto da Fairphone, Monique Lempers, para ter uma perspetiva interna do setor.

Qual é o impacto climático da curta vida útil dos nossos telefones?

“Infelizmente, o tempo médio durante o qual um utilizador atualmente usa o telefone é de apenas dois a três anos”, diz Lempers.

Dado que a maior parte das emissões de CO2 de um telefone é liberada na fase de produção - cerca de 75% - essa propriedade passageira tem um "impacto imenso", acrescenta.

A Fairphone está-se a esforçar para estender a vida útil de um telefone mais de cinco anos, de forma a dobrar a vida útil média atualmente.

Está a fazer isso tornando os dispositivos modulares facilmente reparáveis. “Temos vídeos no YouTube que mostram crianças que consertam os telefones em dois minutos”, refere. “Por isso, deve ser realmente possível para qualquer um.” Novos componentes também podem ser trocados, como um módulo de câmara atualizado.

Em 2022, a Fairphone estima que evitou 999 toneladas de CO2, em grande parte devido à vida útil estendida dos seus telefones. Essas são emissões que 650 casas holandesas criariam durante um ano através do consumo de eletricidade. Ou mais de 500 toneladas de carvão queimado.

Como é que pode fazer o seu telefone durar mais tempo?

O primeiro conselho de Lemper é resistir à sedução dos anúncios. É mais fácil falar do que fazer quando o novo iPhone nos pisca o olho em outdoors oferecendo cada vez melhores características. Mas, diz Lempers, “muitas vezes a diferença técnica não é tão grande - especialmente nos últimos anos, os telefones tornaram-se realmente bastante comparáveis.”

Consertar telefones danificados pode ser mais barato do se pensa, acrescenta, e pode deixar o aparelho como novo. E se o seu telefone não estiver mais a funcionar tão bem, atualizar o software ou experimentar uma nova bateria são algumas etapas mais sustentáveis a escolher antes de comprar um telefone novo.

“Depois é realmente importante manter e proteger bem o seu telefone”, refere Lempers. “Há muitos metais preciosos no interior e muito trabalho envolvido para fazer o seu telefone.”

Por isso, é importante que o valorizemos o valor do produto.

Qual é o lado negro da indústria de telefonia?

Mais sobre estes produtos valiosos: estão presentes nos nossos smartphones cerca de 60 minerais e metais diferentes de todo o mundo, formando vários componentes. O ouro, por exemplo, está presente em mais de 20 componentes diferentes num telefone.

Lempers vê duas “verdades realmente obscuras” na indústria de smartphones. Uma delas é que se está a esquecer dos milhões de pessoas que estão a extrair as matérias-primas, muitas vezes em condições extremamente perigosas.

“Precisamos de assumir a responsabilidade como indústria”, sublinha Lempers. “É por isso que a Fairphone foi criada - para abrir a cadeia de abastecimento, descobrir as verdades obscuras por trás de nossa cadeia de abastecimento e, em seguida, apresentar também soluções e mostrar que se pode fazer diferente.”

A empresa identificou 14 “materiais de foco” que procura obter de forma reciclada ou obter de minas justas.

A Fairphone não ignora países como a República Democrática do Congo [RDC], onde os minerais de conflito são abundantes. “Achamos que a extração de minerais também pode realmente ajudar as comunidades pobres a beneficiarem dessa procura mineral”, explica Lempers.

Mas garantem que o cobalto, por exemplo, vem de minas que apoiam o desenvolvimento e não contribuem para conflitos armados.

A maior parte da produção acontece na China, onde é feita a maioria dos componentes do telefone. A Fairphone acredita que pode ter um “impacto positivo” no país, usando o poder de compra para melhorar as condições dos trabalhadores na linha de montagem.

Combatendo o lixo eletrónico

A outra verdade sombria é que o lixo eletrónico é o fluxo de lixo que mais cresce em todo o mundo, diz Lempers. Isso ocorre porque estamos acostumados a descartar os nossos produtos eletrónicos antes de serem usados de maneira ideal.

Além disso, o lixo eletrónico não é bem processado. Dos 20% recolhidos, só conseguimos extrair entre 30 a 50% dos minerais e o resto é queimado ou enviado para aterros.

A Fairphone está a tentar inspirar a indústria a fazer melhor. O modelo mais recente, o Fairphone 4, é "neutro em relação ao lixo eletrónico" - o que significa que, para cada telefone vendido, outro telefone em fim de vida ou lixo eletrónico equivalente é reutilizado ou reciclado através dos seus esforços.

Como podemos tornar a indústria de telefonia circular?

A empresa tem um programa de devolução de peças de telefones antigos - atualmente disponível apenas na Alemanha e em França, mas em breve será expandido para outros países.

Continua a ser pioneira no segmento de smartphones; testando um novo serviço onde os Fairphones podem ser alugados em vez de vendidos por uma taxa mensal.

A abordagem “Fairphone Easy” incentiva os consumidores a manter o telefone por mais tempo, reduzindo essa taxa ao longo do tempo. Ao tornar a empresa proprietária do telefone, ela também a recompensa por prolongar a vida útil do telefone com peças sustentáveis.

Lempers fala “num modelo de negócios circular ideal.”