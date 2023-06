Tribunal de Hong Kong anula condenação da jornalista premiada Bao Choy

De Euronews

Bao Choy disse aos jornalistas que tinha sido demonstrada a "importância da liberdade de imprensa e de expressão constitucionalmente protegida na cidade".

Um tribunal de recurso de Hong Kong anulou uma condenação por enganar o governo imposta a uma jornalista premiada, no que foi visto como uma rara vitória para a liberdade de imprensa no território governado pela China.

Bao Choy foi considerada culpada, em 2021, de enganar as autoridades num pedido de acesso a registos de propriedade de veículos. Na altura, estava a investigar os autores e passageiros dentro de uma estação de comboios, durante os protestos maciços contra o governo em 2019 para o seu documentário.

Os juízes decidiram unanimemente a seu favor. No acórdão, os juízes escreveram que "as questões da falsidade e do conhecimento foram erradamente decididas contra a recorrente, porque a sua investigação jornalística sobre a utilização do veículo nas datas em questão se enquadrava na vasta categoria de "outros assuntos relacionados com o tráfego e os transportes".

Durante a repressão da dissidência, outros jornalistas foram processados e alguns meios de comunicação social foram encerrados. O Apple Daily e Stand News - foram forçados a encerrar e alguns dos seus principais diretores foram processados.

Choy disse aos jornalistas, no exterior do tribunal, que estava contente por ter tomado conhecimento do acórdão, afirmando que este tinha demonstrado a importância da liberdade de imprensa e de expressão constitucionalmente protegida na cidade.

"Nos últimos anos, podemos ter descoberto que muitas coisas desapareceram silenciosamente", afirmou. "Mas acredito que as nossas convicções não podem ser retiradas tão facilmente. Independentemente de eu ganhar ou perder hoje", acrescentou.

Bao Choy disse esperar que o resultado seja uma notícia encorajadora para todos os repórteres que ainda estão a trabalhar arduamente na cidade.

A história coproduzida por Choy, intitulada "7.21 Who Owns the Truth", ganhou o prémio de documentário em língua chinesa nos Human Rights Press Awards em 2021.

O painel de jurados saudou-o como "um clássico da reportagem de investigação" que tinha perseguido "as mais pequenas pistas, interrogando os poderosos sem medo ou favor".