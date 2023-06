De Luis Guita com

Bombas russas continuam a cair sobre Kherson e a causar vítimas mortais, apesar de a maior parte da cidade ucraniana estar debaixo de água.

Bombardeamentos da artilharia russa sobre Kherson fizeram vários mortos e feridos, quinta-feira, informaram as autoridades locais.

Zaporíjia, a maior central nuclear da Europa, também pode ser afetada pelo colapso da barragem. A central é controlada pelos russos e necessita de grandes quantidades de água para arrefecer os reatores. De acordo com as autoridades ucranianas, não há risco iminente de sobreaquecimento fatal.

As inundações causadas pelo colapso da barragem de Kakhovka cobrem cerca de 600 km2 e atingiram igualmente as duas margens do rio Dniepre.

No lado sob controlo russo, provocou pelo menos 5 mortos.

Milhares de peixes mortos nos campos das margens do rio Dniepre atestam a magnitude do desastre ambiental.

De acordo com as autoridades locais, a situação está, por enquanto, sob controlo e não há qualquer risco para a população.