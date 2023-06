Dois soldados japoneses mortos a tiro em carreira de tiro militar

Um aspirante às forças de autodefesa do Japão foi detido e é suspeito de tentativa de homicídio, num incidente sob investigação que deixou ainda um terceiro soldado ferido

Dois membros das forças de autodefesa do Japão foram mortos a tiro na cidade de Gifu, no centro do país do sol nascente. Um outro ficou ferido.

Um aspirante a soldado de autodefesa, de apenas 18 anos, foi detido, como autor dos disparos, feitos pelas nove horas da manhã desta quarta-feira, na carreira de tiro daquela base das forças armadas nipónicas.

Os motivos dos disparos não são ainda conhecidos, a investigação está a decorrer e o caso está a ser descrito por membros do governo nipónico como um incidente.

O detido é ainda assim considerado suspeito de tentativa de homicídio.