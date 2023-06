Inteligência Artificial no centro da 7ª edição do "Viva Technology", em Paris

De Euronews

A inteligência artificial está no centro da 7ª edição do Viva Technology, o maior salão europeu de inovação e de startups, que abriu esta quarta-feira em Paris.

Na inauguração, França revelou um grande plano de apoio à IA francesa, com o objetivo de competir com os EUA e a China.

O ministro da Economia gaulês Bruno Le Maire, explicava que o que se pretende é "não repetir o que aconteceu com o GAFAM" (Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft) há décadas, ou seja, a "Europa ser deixada para trás, ultrapassada pelos EUA, incapaz de ser independente. Em matéria de inteligência artificial, queremos liderar o combate", afirmava o referido dirigente.

Mais de 2400 startups e grandes empresas de todo o mundo juntaram-se para quatro dias de intercâmbio e negócios, numa altura em que o mercado tecnológico está a viver um período mais calmo do que a euforia vivida em 2020 e 2021.

Durante a Covid, toda a gente se deixou levar. Os investidores deram milhões a startups que, por vezes, não valiam nada. Agora, voltou tudo ao normal. A questão que se coloca, atualmente, é saber se com a subida das taxas de juro, que ninguém previu, poderemos continuar a correr riscos. François Bitouzet Diretor-geral, Viva Technology

Este ano, a Coreia do Sul está no centro das atenções. Sede de uma série de gigantes da tecnologia, o país estabeleceu-se mais, recentemente, como um centro global para empresas emergentes. E estão a contar com a Europa para entrar na cena mundial.

Até há alguns anos, o governo coreano e as startups coreanas centravam-se apenas no mercado dos EUA. Mas estamos conscientes de que o mercado da UE é maior e está a crescer mais rapidamente. Por isso, vamos trabalhar em conjunto e criar um futuro muito brilhante para os seres humanos. Lee Young Ministro sul-coreano para as PME's

Outros temas importantes da exposição deste ano incluíram o ambiente, a inclusão e o desporto em preparação para os Jogos Olímpicos de Paris.

"Um dos momentos mais importantes acontecerá na sexta-feira", explicava o enviado da euronews ao certame, Cyril Fourneris, "com a chegada de Elon Musk, o patrão do Twitter, SpaceX e Tesla. Ele deverá discursar perante uma plateia de 4000 pessoas, enquanto França espera ser escolhida como local para uma nova fábrica da Tesla".