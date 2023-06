Prossegum os protestos contra a guarda costeira grega e a Frontex

"Guarda Costeira grega - Frontex: assassinos", lê-se neste cartaz de protesto no Porto do Pireu

"Guarda Costeira grega - Frontex: assassinos", lê-se neste cartaz de protesto no Porto do Pireu - Direitos de autor Louisa GOULIAMAKI / AFP

De Euronews

Avolumam-se as dúvidas quanto à ação da guarda costeira grega e da Frontex no dia do naufrágio de um barco com centenas de migrantes em águas gregas.

Mais um grupo de cerca de 200 pessoas marchou até às instalações da Frontex e da Guarda Costeira grega no domingo, protestando contra a forma como lidaram com o naufrágio mortal da semana passada ao largo da costa de Pylos. Os críticos afirmam que a guarda costeira grega e a Frontex deveriam ter intervindo mais cedo, para ajudar a colocar os migrantes a bordo em segurança. O diretor da Frontex esteve na Grécia na sequência da tragédia e a agência diz em comunicado que um dos seus aviões avistou a embarcação superlotada e avisou as autoridades gregas e italianas. Segundo o comunicado, a Frontex terá seguido a situação do barco de pesca ao longo de quatro horas, altura em que teve de regressar a terra por falta de combustível (...) Quando um drône da agência voltou a sobrevoar as águas onde o barco navegava, a tragédia já tinha ocorrido. Cerca de 750 homens, mulheres e crianças da Síria, Egito, territórios palestinianos e Paquistão estavam a bordo da embarcação que tentava chegar à Europa quando se afundou. Pensa-se que cerca de 500 pessoas terão perdido a vida. No domingo, no porto vizinho de Kalamata, realizou-se uma cerimónia religiosa em memória das vítimas. Até agora, foram resgatados 104 sobreviventes e 78 corpos. A guarda costeira grega e os funcionários do governo afirmam que os seus barcos de patrulha e os navios de carga, que se encontravam nas proximidades, tinham estado a seguir o barco de pesca depois de este ter sido avistado por um avião de vigilância da agência europeia Frontex. Os funcionários gregos dizem que ofereceram ajuda que foi rejeitada por alguém a bordo do arrastão sobrelotado, que acabaria por se virar, provocando a tragédia. No sábado mais alguns milhares tinham desfilado pelas ruas de Atenas com o mesmo protesto. A agência europeia, Frontex, publicou, por seu turno, a seguinte declaração no Twitter: