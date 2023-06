Irlanda paga 84 mil euros a novos habitantes de ilhas remotas

De Euronews

População local caiu 13% desde final do século 20

São 23 ilhas, ao largo do Condado de Donegal, no noroeste da Irlanda. O programa "Our Living Islands" destina-se a atrair novos habitantes que não se assustem com o isolamento. Aliás, uma das ilhas tornou-se bem conhecida recentemente: Árainn Mhór foi o cenário do filme "Os Espíritos de Inisherin", com Colin Farrell.

A ministra para o Desenvolvimento Rural, Heather Humphreys, apresentou o plano assim: "Queremos ver mais pessoas a trabalhar, a viver e a criar família nestas ilhas. Queremos ver mais pessoas a regressar a estas ilhas".

As ajudas de até 84 mil euros devem ser utilizadas para restaurar as casas abandonadas e dar uma nova vida a uma comunidade que tem visto as prioridades mudarem.

"Vimos pessoas a regressar durante a pandemia. Se pudermos fazer com que haja mais alojamento, com que mais gente regresse, isso vai ajudar as escolas e a economia", afirma Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh, diretora da cooperativa Comharchumann Oileán Árainn Mhór.