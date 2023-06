Segurança do Titan posta em causa

De euronews

James Cameron diz que a tragédia era "uma questão de tempo"

Só a investigação dirá o que realmente levou à "implosão catastrófica" que matou as cinco pessoas a bordo do Titan, mas se havia alguém com experiência no mundo da exploração subaquática era Paul-Henri Nargeolet.

O oceanógrafo francês, de 77 anos, era uma dos nomes mais respeitados no campo e contava no currículo mais de três dezenas de expedições aos destroços do Titanic, várias a bordo do Titan, tendo sido responsável pela recuperação de cerca de cinco mil artefactos.

Ainda assim, as dúvidas acerca da segurança e design do submersível da Oceangate multiplicam-se e James Cameron, também ele uma referência no campo da exploração subaquática, considera mesmo que a tragédia do Titan "era uma questão de tempo" devido à utilização de fibra de carbono na sua composição.

Em entrevista à Good Morning America, o realizador explicou que se tratava de um material que sofre danos microscópicos e se desgasta com o tempo e disse que a empresa responsável pelo submersível já tinha sido avisada dos riscos em 2018.